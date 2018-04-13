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Общество

Более 60% россиян поддержали отставку Тулеева, показал опрос

Сюжет:
Отставка губернатора Кемеровской области (60)
11:3513.04.2018
(обновлено: 11:40 13.04.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАман Тулеев. Архивное фотоАман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более 60% россиян (61%) одобряют добровольную отставку экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Фонда "Общественное мнение".

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Согласно данным опроса, о своем неодобрении отставки Тулеева по собственному желанию заявил 21% опрошенных, еще 17% — затруднились ответить.

Большинство россиян (67%) отметили, что следили за событиями, связанными с пожаром, но старались не вникать в детали, 27% избегали подробности, 5% не следили за пожаром, еще 1% отметил, что ничего не знает о пожаре. При этом 56% тех, кто знает о пожаре, заявили, что они доверяют официальным данным о количестве погибших, 34% рассказали о своем недоверии. Затруднились с ответом 10%.

Около 63% респондентов, знающих о пожаре, сообщили, что в их городе, поселке или селе проходили траурные акции, только 12% опрошенных сказали, что принимали в них участие.

Социологи выяснили, что 63% опрошенных считают главной причиной трагедии человеческий фактор (халатность, непрофессионализм), а 26% — несовершенство норм и правил в сфере безопасности. Около 65% из них считают, что в первую очередь в произошедшем в ТЦ виноваты владельцы, управляющие торговым центром, 60% — местные надзорные органы, 38% — городские власти.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово

Сотрудник Лазертага определяет маршрут эвакуации по схеме в ТЦ Гагаринский
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Согласно опросу, 53% россиян, знающих о событиях в Кемерово, считают, что виновные понесут заслуженное наказание, 34% — что им удастся избежать ответственности. Большинство из тех, кто знает о пожаре (60%) считают, что после трагедии в Кемерово ситуация с противопожарной безопасностью в торговых и развлекательных центрах их регионов улучшится, 29% — что не улучшится.

Для предотвращения подобных трагедий в будущем 37% опрошенных, следящих за пожаром в Кемерово, предложили усилить проверку пожарной безопасности, 12% заявили, что для этого сотрудники должны более ответственно относиться к своим обязанностям, еще 12% предложили бороться с коррупцией.

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Опрос "ФОМнибус" проводился с 7 по 8 апреля среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В первые же сутки после трагедии кемеровчане стали приносить цветы, свечи и игрушки к сгоревшему зданию. Народный мемориал во время рабочих визитов в Кемерово посетили представители и руководители федеральных ведомств. Президент РФ Владимир Путин также возложил здесь цветы в память о жертвах крупнейшего пожара.

Пожарная безопасность в общественных местах
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Пожарная безопасность в общественных местах
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Михаил Дёмин
Более 60% россиян.....а точно "россиян" страны или области. 60% россиян страны вообще в курсе кто это.
Возможно это и к лучшему, в области дано нужны свежие идеи и люди.
11:57
13.04.2018
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Andrey Minin
"Более 60% россиян поддержали отставку Тулеева..."
Не пропадет, уже на повышение пошел. Тех, кто 20 лет у кормушки лежал, наша власть не оставит без куска хлеба (с икрой, разумеется).
11:55
13.04.2018
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