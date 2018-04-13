На Кубани завершился отопительный сезон

КРАСНОДАР, 13 апр — РИА Новости. Отопительный сезон в Краснодарском крае завершился без аварий, предприятия ТЭК и ЖКХ начинают подготовку к следующей зиме, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

"На Кубани ранняя весна традиционно начинается с резкого перехода к высоким температурам. В этом году в краевом центре и в некоторых районах региона уже с 7 апреля установилась теплая погода, и необходимость в отоплении исчезла. Однако в некоторых северных районах дольше сохраняются низкие показатели температуры. Поэтому решение об окончании отопительного сезона на территории всего региона было отложено до установления нормы во всех муниципалитетах", — отметил губернатор.

Глава края добавил, что несмотря на то, что отопительный сезон в этом году уже окончен, для предприятий ТЭК и ЖКХ работа не прекращается. "Начинается заблаговременная подготовка к следующей зиме. Все службы продолжат активную профилактическую работу, чтобы сезон 2018/2019 года жители Кубани встретили в тепле. В целом по краю прошедшей зимой ни одно происшествие не попало под квалификацию аварии, отмечу, что в 41 муниципалитете из 44 не зафиксировано ни одного аварийного случая в системе теплоснабжения. Этого удалось добиться благодаря успешной реализации краевой программы по модернизации систем теплоснабжения, а также строительству новых объектов", — пояснил Кондратьев.

В качестве примера он отметил, что в четверг была запущена новая блочно-модульная котельная в Крыловском районе, которая обеспечит подачу тепла в дома местных жителей. "Всего в текущем году в рамках региональной программы мы планируем построить 10 новых котельных. Еще порядка 30 планируется модернизировать за счет средств инвесторов и предприятий", — заключил глава края.

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