Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Солнечная погода с температурой до 18 градусов тепла ожидает жителей Москвы и Подмосковья в предстоящие выходные, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в пятницу.

"Погода будет самой благоприятной, чтобы провести выходные на свежем воздухе. В субботу и воскресенье в столице и области будет солнечно, тихо и без осадков. Температура днем в столице и области около плюс 15 градусов, в воскресенье еще теплее – до плюс 18-19 градусов", — сказал собеседник агентства.

По ночам столбики термометров, по прогнозам синоптиков, будут опускаться до значений, близких к нулю — в некоторых районах Подмосковья и столицы не исключены так называемые непродолжительные заморозки на почве, которые исчезают на рассвете с первыми лучами солнца.

Атмосферное давление в субботу составит 760 миллиметров ртутного столба, в воскресенье понизится до 753. Ветер будет слабым и переменным по направлению.