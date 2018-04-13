Строители начали наносить разметку на дорожное полотно моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Строители начали наносить разметку на автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Разметка выполнена из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками.
"Мы наносим горизонтальную дорожную разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны. Разметка служит ориентиром для водителей, определяя границы их движения по автодороге через Керченский пролив", — сказал начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.
По его словам, у моста два направления движения — по две полосы каждое. На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. "Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км", — подчеркнул Матящук.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.
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