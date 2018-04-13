Строители начали наносить разметку на дорожное полотно моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Строители начали наносить разметку на автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, который стартовал со стороны таманского берега. Разметка на Крымском мосту выполняется из материалов, обеспечивающих высокие стандарты безопасности и комфорта движения автомобилей в любое время суток", — говорится в сообщении.

Разметка выполнена из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками.

"Мы наносим горизонтальную дорожную разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны. Разметка служит ориентиром для водителей, определяя границы их движения по автодороге через Керченский пролив", — сказал начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.

По его словам, у моста два направления движения — по две полосы каждое. На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. "Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км", — подчеркнул Матящук.

Термопластик наносится на сухое, чистое дорожное покрытие. Разметка имеет определенные геометрические параметры. Краевая линия — шириной 20 см. Осевая линия дорожной разметки – шириной 15 см. Толщина линии разметки — около 4 мм, что определяет ее высокие износоустойчивые характеристики в эксплуатации.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.