Медведев поручил сформировать сетевые формы образования

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министру образования и науки Ольге Васильевой и министру финансов Антону Силуанову разработать поправки в федеральный закон "Об образовании", дающие право образовательным организациям осуществлять свою деятельность в сетевой форме.

"Дмитрий Медведев дал следующие поручения: Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой), Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать и представить в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и иные законодательные акты, предусматривающих возможность реализации образовательными организациями образовательных программ в сетевой форме с осуществлением взаимодействия между организациями-участниками без проведения конкурсных процедур, при условии, что в образовательной программе указаны все организации-участники с распределением объема реализуемой программы и ресурсов по каждой организации", — говорится на сайте правительства по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Соответствующие поправки главы министерств должны представить правительству в срок до 1 августа текущего года, уточняется в материале.

Согласно опубликованным поручениям, Минобрнауки в рамках работы по совершенствованию начального, основного и среднего общего образования необходимо также обратить особое внимание на сбалансированность нагрузки и обеспечить условия для формирования "индивидуальных образовательных траекторий", в том числе в рамках допобразования.