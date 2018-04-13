В рамках открытия мотосезона 5 мая в центре Москвы пройдет мотопарад

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Колонна мотоциклистов проедет в центре Москвы 5 мая в рамках открытия мотосезона, свое участие в нем подтвердили уже 3 тысячи участников, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Ежегодный Московский мотопарад состоится в Москве 5 мая. Мотоколонна из 3 тысяч участников проследует от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует на смотровой площадке на Воробьевых горах", — сказал Ликсутов РИА Новости.

В рамках мотопарада на Университетской площади Воробьевых гор, а также в парке "Сокольники" гостей фестиваля ждет развлекательная программа: выступление мотоспортсменов, мастер–классы мотоинструкторов, экспозиция ретротехники. Кульминацией фестиваля станет концерт на большой сцене в начале парка Университетской площади, рассказал Ликсутов.

"Мероприятие, приуроченное к открытию мотосезона, призвано привлечь внимание к безопасности движения и мотокультуре Москвы", — добавил глава ведомства.

Он подчеркнул, что сопровождать участников в ходе мотозаезда будут сотрудники ГИБДД.