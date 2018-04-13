В Крыму заявили о готовности принять миссию ЮНЕСКО

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым готов принять мониторинговую миссию ЮНЕСКО, заявила РИА Новости министр культуры республики Арина Новосельская.Twitter написал, что исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение, которое подразумевает возможное размещение мониторинговой миссии в Крыму.
"Мы готовы показать все, что доступно для показа на всех объектах культуры, чтобы представители ЮНЕСКО смогли оценить, в каком состоянии были наши предметы археологии, наши экспозиции, наши объекты культурного наследия и какими они становятся сейчас", — сказала Новосельская.
"Сегодня мы имеем возможность благодаря федеральным целевым программам, благодаря непосредственной поддержке правительства России, главы республики Крым воссоздавать наши великие объекты", — сказала министр.
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