В Крыму заявили о готовности принять миссию ЮНЕСКО

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым готов принять мониторинговую миссию ЮНЕСКО, заявила РИА Новости министр культуры республики Арина Новосельская.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter написал, что исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение, которое подразумевает возможное размещение мониторинговой миссии в Крыму.

"Мы готовы показать все, что доступно для показа на всех объектах культуры, чтобы представители ЮНЕСКО смогли оценить, в каком состоянии были наши предметы археологии, наши экспозиции, наши объекты культурного наследия и какими они становятся сейчас", — сказала Новосельская.

По ее словам, только после воссоединения Крыма с Россией стала возможна реконструкция и реставрация объектов культурного наследия полуострова.

"Сегодня мы имеем возможность благодаря федеральным целевым программам, благодаря непосредственной поддержке правительства России, главы республики Крым воссоздавать наши великие объекты", — сказала министр.

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