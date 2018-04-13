Побережье Байкала захватывают опасные водоросли

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Побережье озера Байкал уже почти на 60% покрыто опасной водорослью спирогирой, загрязнение прибрежной зоны приобретает катастрофические масштабы, предупреждает центр "Антистихия".

"Загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло катастрофические масштабы. Около 60% побережья озера покрыто спирогирой — водорослью, характерной для теплых, стоячих водоемов, ранее в Байкале почти не встречавшейся", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты центра отмечают, что, по данным Лимнологического института Сибирского отделения академии наук России, "особую опасность для экосистемы озера Байкал представляет процесс "скрытой эвтрофикации" мелководных и заплесковых зон под воздействием избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора, что связано со сбросами неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты".

"Несмотря на запланированный в 2017-2022 годах ввод в действие новых и реконструкцию существующих очистных сооружений и канализационно-насосных станций, имеющиеся в настоящее время коммунальные очистные сооружения не обеспечивают должную степень очистки", — подчеркивается в документе.

Байкал — одно из величайших озер планеты, озеро "превосходных степеней": самое глубокое (1637 метров), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров — более 20% мировых запасов). В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.