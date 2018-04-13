Эксперты: экологические протесты в России сегодня опаснее электоральных

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экологические протесты и выступления обманутых дольщиков в РФ сейчас несут большие риски для власти, нежели протесты, связанные с электоральными процедурами, при этом количество проблемных тем может расшириться, например, вследствие непопулярных социальных реформ, говорится в докладе коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг".
Эксперты подготовили доклад "Источники и риски протестной активности в 2018 году", основываясь на результатах фокус-групп и глубинных интервью, которые проводились в более чем 20 регионах, и результатах более 200 неформализованных экспертных интервью.
"Почти сразу после президентской кампании мы столкнулись с целым рядом протестных выступлений. С известной долей вероятности можно утверждать, что в этом и следующем году для власти ключевыми будут именно риски протестных выступлений, не связанных с электоральными процедурами", — указано в докладе.
Электоральные риски не менее значимы
Кроме того, уточняют эксперты, по-прежнему сильна система электоральных фильтров, позволяющая ограничить активность наиболее радикальных критиков власти, а кризис всех оппозиционных партий, который ярко проявился во время президентской кампании, продолжается.
Вместе с тем, эти факторы, по мнению авторов доклада, "не являются предохранителем от стихийных локальных протестов", которые в определенный момент могут стать критичными для федеральной власти.
Значимое снижение рейтингов муниципальных и региональных властей будет стратегически ослаблять, в конечном итоге, именно Путина, полагают эксперты, а "при росте числа протестов коррекция рейтинга одобрения президента неизбежна".
Экология и проблемы дольщиков не утратили остроты
Но эксперты не исключают, что количество проблемных тем будет возрастать. Это связано, в том числе, с высокой вероятностью проведения непопулярных социальных реформ, например, увеличение налогов, возможное повышение пенсионного возраста, уточняют они.
"Особенно критичными такие риски станут в ситуации, когда вместе с ростом фискального давления на граждан будут реализовываться масштабные программы поддержки крупного бизнеса, пострадавшего от санкций со стороны США и ЕС", — подчеркивается в докладе.
Экология — риск номер один
Символика экологического протеста "легко считывается публикой любого социального происхождения и медиапотребления", а сама форма такого протеста не требует централизованного лидерства, отмечают авторы. Поэтому традиционная работа с активистами затруднена, указывают они, ведь список ситуативных лидеров постоянно обновляется, даже в рамках одного локального протеста.
"Представляется, что власть должна быть заинтересована в создании независимого, пользующегося доверием экологического движения без политической окраски. Такое движение могло бы стать партнером по управлению экологической тематикой и введению в конструктивное русло экологических протестов", — говорится в документе.
Обманутые дольщики и вкладчики
Проблема дольщиков является общей почти для всех регионов, различия — лишь в ее масштабах, отмечено в докладе. Достаточно остро, по оценке экспертов, она стоит в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодарском крае, Самарской, Московской, Новосибирской, Челябинской и Ростовской областях.
Они также отмечают риск расширения и политизации протестов обманутых дольщиков. Для ослабления этих рисков авторы доклада предлагают ряд практических мер, в том числе увеличение банка муниципальной земли, за счет передачи дополнительных территорий под будущую застройку.
Что касается проблемы обманутых вкладчиков, по мнению экспертов, это "риск, который имеет все шансы нарастать в связи с тенденцией укрупнения игроков финансового рынка и снижением стабильности финансовой ситуации в целом".
Чрезвычайные ситуации
Одна из ключевых обязанностей властей — распространение достоверной и своевременной информации в случае возникновения ЧС, напомнили эксперты. Однако раз за разом в подобных ситуациях наблюдается недостаток информации, указывают они, "люди быстро теряют доверие к официальным источникам, множатся слухи, что создает благоприятную среду для целенаправленных кампаний по дезинформированию населения".
Другой крайностью является отстранение политического руководства от ситуации, отмечают они. "И в том, и в другом случае протест быстро радикализируется, и вместо планов по минимизации последствий ЧС власть начинает строить планы по собственной защите от радикальных протестов", — говорится в докладе.