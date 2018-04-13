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Общество

Эксперты: экологические протесты в России сегодня опаснее электоральных

00:5213.04.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАкция протеста. Архивное фотоАкция протеста. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экологические протесты и выступления обманутых дольщиков в РФ сейчас несут большие риски для власти, нежели протесты, связанные с электоральными процедурами, при этом количество проблемных тем может расшириться, например, вследствие непопулярных социальных реформ, говорится в докладе коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг".

Акция протеста. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эксперты подготовили доклад "Источники и риски протестной активности в 2018 году", основываясь на результатах фокус-групп и глубинных интервью, которые проводились в более чем 20 регионах, и результатах более 200 неформализованных экспертных интервью.

"Почти сразу после президентской кампании мы столкнулись с целым рядом протестных выступлений. С известной долей вероятности можно утверждать, что в этом и следующем году для власти ключевыми будут именно риски протестных выступлений, не связанных с электоральными процедурами", — указано в докладе.

Электоральные риски не менее значимы

Акция протеста. Архивное фото
© РИА Новости / Даниил Шеремет
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Меньшую значимость электоральных рисков эксперты объясняют, в том числе, тем, что высокий рейтинг Владимира Путина "все еще хорошо транслируется в рейтинг партии власти "Единая Россия" и в рейтинг партийных и президентских назначенцев".

Кроме того, уточняют эксперты, по-прежнему сильна система электоральных фильтров, позволяющая ограничить активность наиболее радикальных критиков власти, а кризис всех оппозиционных партий, который ярко проявился во время президентской кампании, продолжается.

Вместе с тем, эти факторы, по мнению авторов доклада, "не являются предохранителем от стихийных локальных протестов", которые в определенный момент могут стать критичными для федеральной власти.

Значимое снижение рейтингов муниципальных и региональных властей будет стратегически ослаблять, в конечном итоге, именно Путина, полагают эксперты, а "при росте числа протестов коррекция рейтинга одобрения президента неизбежна".

Экология и проблемы дольщиков не утратили остроты

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© РИА Новости / Максим Блинов
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По словам авторов доклада, наиболее острыми и масштабными сейчас остаются четыре формы протестов: экологические протесты, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами.

Но эксперты не исключают, что количество проблемных тем будет возрастать. Это связано, в том числе, с высокой вероятностью проведения непопулярных социальных реформ, например, увеличение налогов, возможное повышение пенсионного возраста, уточняют они.

"Особенно критичными такие риски станут в ситуации, когда вместе с ростом фискального давления на граждан будут реализовываться масштабные программы поддержки крупного бизнеса, пострадавшего от санкций со стороны США и ЕС", — подчеркивается в докладе.

Экология — риск номер один

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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Экологическую ситуацию эксперты считают одним из главных рисков по значимости угрозы возникновения протестов. Экологическая проблематика оказывает сильное эмоциональное воздействие, ведь здоровье и дети — две базовые универсальные ценности, "которые легко перебивают апелляции к любым другим ценностям", указано в докладе.

Символика экологического протеста "легко считывается публикой любого социального происхождения и медиапотребления", а сама форма такого протеста не требует централизованного лидерства, отмечают авторы. Поэтому традиционная работа с активистами затруднена, указывают они, ведь список ситуативных лидеров постоянно обновляется, даже в рамках одного локального протеста.

Фильтр для очистки загрязненной нефтью воды. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кроме того, экологическая тема, по словам экспертов, удобна для манипулирования ситуацией извне, тут "речь может идти о вмешательстве других государств, политических оппонентов, конкурентов по бизнесу или бизнес-интересантов из других отраслей". Авторы доклада полагают, что "в экологической сфере власти необходим стратегический партнер, способный системно оценивать возникающие риски", например, в лице независимого эко-движения.

"Представляется, что власть должна быть заинтересована в создании независимого, пользующегося доверием экологического движения без политической окраски. Такое движение могло бы стать партнером по управлению экологической тематикой и введению в конструктивное русло экологических протестов", — говорится в документе.

Обманутые дольщики и вкладчики

Ветхое жилье
© РИА Новости / Владимир Лавров
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Проблема обманутых дольщиков, по мнению экспертов, недооценена. В докладе указано, что их число "вполне может кратно возрасти в течение года". Есть вопросы к достоверности информации: число обманутых дольщиков в регионах скорее занижается официальной региональной статистикой, полагают авторы доклада.

Проблема дольщиков является общей почти для всех регионов, различия — лишь в ее масштабах, отмечено в докладе. Достаточно остро, по оценке экспертов, она стоит в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодарском крае, Самарской, Московской, Новосибирской, Челябинской и Ростовской областях.

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© Fotolia / ldprod
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Отмечено, что есть точки локализации в ряде крупных городов, где ситуация близка к взрывоопасной, например, в Краснодаре. Краснодарский край, по экспертным оценкам, является лидером по числу обманутых дольщиков — до 20 тысяч человек, тогда как по данным Минстроя в регионе их всего 941 человек, следует из доклада. По другим регионам данные также отличаются существенно, речь может идти о 2-3-кратном, а в отдельных случаях — о 10-20-кратном занижении цифр, полагают эксперты.

Они также отмечают риск расширения и политизации протестов обманутых дольщиков. Для ослабления этих рисков авторы доклада предлагают ряд практических мер, в том числе увеличение банка муниципальной земли, за счет передачи дополнительных территорий под будущую застройку.

Что касается проблемы обманутых вкладчиков, по мнению экспертов, это "риск, который имеет все шансы нарастать в связи с тенденцией укрупнения игроков финансового рынка и снижением стабильности финансовой ситуации в целом".

Чрезвычайные ситуации

Мужчина катается на качелях перед началом несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Одним из наиболее острых рисков эксперты считают протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами. "Как показала трагедия в кемеровском торговом комплексе "Зимняя вишня", этот тип риска остается наименее предсказуемым и требующим от власти моментального и исключительно эффективного реагирования", — указано в докладе.

Одна из ключевых обязанностей властей — распространение достоверной и своевременной информации в случае возникновения ЧС, напомнили эксперты. Однако раз за разом в подобных ситуациях наблюдается недостаток информации, указывают они, "люди быстро теряют доверие к официальным источникам, множатся слухи, что создает благоприятную среду для целенаправленных кампаний по дезинформированию населения".

Мужчина катается на качелях перед началом несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Протестные акции в России: интерес упал, число участников снизилось
Недостаток информации и доверия к официальной информации "порождают слуховое усиление и резкий рост использования нерациональных аргументов со стороны участников протеста", отмечено в докладе. Негативный эффект, по словам экспертов, дает и непрофессиональное вмешательство в ЧС со стороны политиков, "которые сами склонны оперировать непроверенной информацией, не имеют четкого плана действий и дают невыполнимые с технической точки зрения обещания".

Другой крайностью является отстранение политического руководства от ситуации, отмечают они. "И в том, и в другом случае протест быстро радикализируется, и вместо планов по минимизации последствий ЧС власть начинает строить планы по собственной защите от радикальных протестов", — говорится в докладе.

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Общество
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Терехина Ирина
При очередной переписи населения можно организовать опрос по протестеым настроениям, не оправданным ожиданиям и чаяниям.
01:01
13.04.2018
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