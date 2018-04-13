"Жизнь проходит мимо". Почему россияне бегут из соцсетей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Игорь Кармазин. Информационные отшельники, "секта свидетелей "Нокии 3310" — так себя называют сторонники отказа от соцсетей и интернета. Социологи отмечают, что таких людей становится все больше, стремительная информатизация общества привела к обратному эффекту. РИА Новости выяснило, есть ли жизнь за пределами социальных сетей и мессенджеров.

Легкость в голове

Студентка Алена Пермякова учит китайский язык и задорно играет на укулеле. Однажды она поймала себя на том, что пролистывание лент новостей всевозможных соцсетей отнимает у нее несколько часов в день. "Сначала не придала этому значения, но потом подумала, что живу жизнью других людей — читаю их мысли, смотрю фотографии. Моя собственная жизнь как будто поблекла и отошла на второй план. Я решила проверить свою силу воли. В повседневной жизни я пользуюсь только телефоном и планшетом. Удалила там приложения "ВКонтакте", Facebook, Instagram, Twitter. Я предупредила о своем эксперименте друзей и вышла отовсюду. Решила, что буду пользоваться только СМС, звонками и Telegram, потому что не все люди любят писать СМС", — рассказывает она.

По ее словам, провести без соцсетей она хотела минимум месяц. "Первое время часто возникала смешная ситуация: тянулась к телефону, тыкала в него и только потом вспоминала об обещании самой себе", — говорит она. Друзья ее решению обрадовались не сильно. "Со мной им нечего было обсудить. Я не знала, что происходит в мире, не читала общих чатов. "А ты видела, там что-то написали? А ты видела, там фотографию выставили?" — "Нет, не видела". Это их бесило, мое поведение им казалось странным. С другой стороны, у меня появилось гораздо больше свободного времени. Я читала больше книг, сконцентрировалась на учебе", — поясняет студентка, добавляя, что эксперимент свой она закончила, но контролировать себя в интернете ей теперь проще.

Социологи отмечают: идея "информационных каникул" становится все более популярной у россиян. По данным опроса ВЦИОМ, 45 процентов интернет-пользователей за последний год сознательно отключали доступ к Сети на день или более, при этом большинство — 83 процента — не чувствовали себя ущемленными, а семь процентов даже ощутили радость и расслабление. Большинство интернет-пользователей (77 процентов) признает необходимость в периодическом отдыхе от Сети, около половины (47 процентов), выбирая место отдыха, предпочли бы территорию без доступа к интернету.

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин рассказал РИА Новости, что интернет-аудитория продолжает расширяться, но не так быстро, как в начале нулевых: "За бурным приливом социальных масс в новое коммуникационное пространство ожидаемо следует период усталости, некоторого оттока в офлайн. У этой тенденции может быть много проявлений, начиная от запроса на моноканальность информационного потока и заканчивая полным отшельничеством — все это нам еще предстоит наблюдать".

Бабушка без мемов

Эксперты говорят, что digital detox — информационная диета — необходима современному человеку не меньше, чем физическая активность и здоровое питание. Активные пользователи соцсетей до упора набивают кратковременную память, но долгосрочную задействуют все меньше. Именно поэтому информация быстро улетучивается. Для запоминания нужно сведения повторять, а этого не происходит. Французский философ Ги Дебор задолго до появления современных средств связи называл такое состояние сознания "вечным настоящим". По его мнению, оно характеризуется "нескончаемой чередой зрелищных картинок, заманчивых образов, которые обрушиваются на человека". Кажется, сейчас он мог бы порадоваться точности своего прогноза.

"У меня не было сил наблюдать за тем, что кто-то интереснее и умнее меня, живет более яркой жизнью. Плюс ко всему мне казалось, что у меня совсем нет друзей и мое пребывание в социальных сетях ни для кого не будет интересным", — рассказывает москвичка Лиза Панкратова.

Она не только удалила свои страницы в соцсетях, но и на полгода отключила телефон. "Если мне нужно было позвонить куда-то или оставить кому-то свой номер, я пользовалась мобильником родителей. Только так коммуницировала с внешним миром", — вспоминает Панкратова. Свободное время она тратила на чтение книг, просмотр фильмов и изучение английского языка.

"Наверное, за эти полгода я прочитала столько книг, сколько не прочитала за всю жизнь. При этом график мой вообще не изменился: как я залипала во "ВКонтакте" до двух ночи, так я теперь читала до двух ночи. В общении с друзьями чувствовала себя какой-то бабушкой — не понимала их шуток, они мне показывали картинки, а мне было не смешно. Мне стало казаться, что жизнь проходит мимо, и я вернулась в интернет. Но там не изменилось вообще ничего, хотя новые мемы были смешные", — говорит Лиза.

Кисель против интернета

Домохозяйка из Перми Ирина Кузнецова активно стала пользоваться соцсетями во время беременности. "Я себе объясняла, что событий в жизни у меня мало, не буду же мужу я рассказывать каждый день одно и то же. На самом деле это была просто отговорка. Я не резалась в сетевые игры, не сидела на сайтах знакомств, не спорила на форумах и не болтала в чатах, не участвовала в интернет-аукционах. Я бесконечно читала новости, заходя на один сайт, переходя на другой, внезапно оказываясь на третьем… Часто ловила себя на том, что не могу вспомнить, почему очутилась именно на этом ресурсе", — объясняет она. И признается, что в чувство ее приводили только убегавший из кастрюли борщ, плачущая дочка или мама, которая настойчиво звонила на городской телефон.

По ее словам, отказаться от интернета помог случай: во время обеда она пролила на ноутбук кисель. "Я решила, что это уже финиш — даже поесть не могу без Сети. Борьбу за саму себя я начала с лимитирования времени, которое проводила в интернете, но ничего не получилось — я постоянно нарушала ограничения. Тогда я решила отказаться от соцсетей полностью", — рассказывает Кузнецова.

В результате жительница Перми стала много читать, гулять, заниматься в спортзале, уделять больше времени ребенку: "Мне удалось за месяц переделать дела, которые ждали своего часа не один год, — разобрала фотоархивы и напечатала фотографии, выкинула весь хлам из шкафов. Еще я занялась творчеством, стала вязать одежду. Моя душа словно ожила после заточения в тюрьме".

Психологи считают, что интернет-зависимостью страдают шесть-восемь процентов россиян. Симптомы похожи на те, что медики диагностируют у людей с другими зависимостями. В первую очередь это абстинентный синдром: у человека резко портится настроение, возникают отрицательные эмоции, его преследуют панические атаки при лишении доступа в интернет. Кроме того, для получения ожидаемого эмоционального эффекта требуется проводить в интернете все больше времени.

Зависимые люди также часто отрицают наличие самой проблемы. Примерно так же алкоголики отказываются считать себя зависимыми от спиртного. "Четвертый симптом — компульсивность. Это тяга, которую человек не может преодолеть. Она ощущается и на физическом, и на психологическом уровне", — объясняет доцент кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета Виктория Барцалкина.

По ее мнению, зависимость не возникает на пустом месте. Ей подвержены те, кому не хватает эмоций, впечатлений в реальной жизни. Есть и еще одно интересное наблюдение — далеко не все стремятся освободиться от зависимости. Многим комфортно от того, что есть постоянное занятие. А вот желающим избавиться от передозировки информацией эксперты советуют определиться с тем, что они будут делать вместо прокрутки лент новостей, как и на что они потратят свободное время.