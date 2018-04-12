Минтруд изменит перечень вредных профессий для женщин

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты изменит перечень вредных профессий для женщин с учетом их влияния на репродуктивную функцию женщины, следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства.

"Актуализация перечня проводится в части пересмотра перечня профессий (выполняемых работ), определения отдельных видов работ, при выполнении которых ограничивается применение труда женщин детородного возраста", — отмечается в сообщении на сайте Минтруда.

Как рассказал директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж, министерством принято решение о пересмотре Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденного постановлением правительства РФ от 25 февраля 2000 года № 162. По его словам, вредные факторы действуют и на мужчин, и на женщин, но, учитывая роль женщины в семье, в обществе, в государстве, в том числе с точки зрения деторождения, необходимо принять защитные меры.

Также в министерстве планируют исключить из перечня отдельные виды работ, не применяемые в современном производстве, и составить список веществ, негативно влияющих на женское репродуктивное здоровье.