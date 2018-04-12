Львицу и львенка, найденных в Москве, могут передать в зоопарк в Хакасии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Департамент природопользования Москвы изучает предложение зоопарка Хакасии о передаче им африканских львов, найденных в столице, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Кульбачевский.

Речь идёт о львёнке Лемике, найденном в промзоне Бирюлёво, и львице, изъятой полицией из одного из столичных кафе.

"Нам нужно побольше собрать информации про зоопарк. Если наши специалисты найдут подтверждение тому, что объекты сертифицированы и там есть специалисты, которые могут за ними ухаживать, за дикими кошками и львами в частности, мы обязательно их им передадим, почему бы и нет", — сказал Кульбачевский.

В письме директора республиканского зоопарка Геннадия Лагутко, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, уточняется, что львов дирекция зоопарка увидела в сюжете программы "Доброе утро" Первого канала о Центре реабилитации диких животных, подведомственном департаменту.

"В нашем зоопарке созданы комфортные условия для содержания львов, нами были построены новые современные вольеры", — пишет директор зоопарка в обращении ведомству.

По его словам, зоопарк был образован в 1972 году и на сегодняшний день в его коллекции имеется 163 вида животных, из которых 53 внесены в Красные книги различного ранга.

"В нашей коллекции имеется лев африканский возрастом 22 года, поэтому, к сожалению, он уже не имеет экспозиционный внешний вид. Для пополнения коллекции нам необходима пара львов", — отметил Лагутко.