Голодец призвала обеспечить отдыхом всех состоящих на учете подростков

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Летом 2018 года в оздоровительных лагерях должны отдохнуть 100% детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на заседании Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.

"В июне-августе (2017 года) из числа тех, кто состоит на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 106 тысяч человек (70,9% от количества состоящих на учете в органах внутренних дел подростков — ред.) прошли разные формы оздоровления. В этом году наша задача, чтобы все 100% детей, которые находятся на учете, прошли отдых в летних оздоровительных лагерях", — заявила Голодец на заседании, посвященном летней оздоровительной кампании в 2018 году.

Она отметила, что важно иметь уверенность в том, что эти дети летом находятся под опекой, а организованный отдых таких детей должен стать мерой профилактики правонарушений.

Вице-премьер также напомнила, что в прошлом году за три смены летней оздоровительной кампании отдохнули 1 миллион 444 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

"В этом году число таких детей, оно как минимум останется на уровне прошлого года, если необходимо, мы готовы эту цифру увеличить — финансирование во всех регионах предусмотрено", — сказала вице-премьер.

Она добавила, что все "сложные группы должны в обязательном порядке быть охвачены летней оздоровительной кампанией и должны находиться под особым контролем и вниманием соответствующих органов власти". "У нас в летний период снижается детская смертность, и это, наверное, самый главный результат наших усилий", — добавила Голодец.

"Успешность проведения летней оздоровительной кампании детей всецело зависит от различных органов, которые вовлечены в летний отдых, и в первую очередь от министерства образования, которое у нас за летний отдых отвечает", — резюмировала она.