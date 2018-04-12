Московским водителям напомнили о недопустимости парковки на газонах

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Специалисты Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) напомнили столичным водителям о недопустимости парковки на газонах, так как это наносит ущерб экосистеме Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе инспекции в четверг.
Отмечается, что колёса припаркованных автомобилей повреждают травяное покрытие и плодородные слои почвы, тем самым уничтожая корневую систему близстоящих кустарников и деревьев.
Как рассказали в инспекции, зеленые насаждения играют большую роль в жизни мегаполиса. В Москве дворы для озеленения ежегодно выбирают сами горожане на голосованиях в проекте "Активный гражданин". По информации департамента природопользования и охраны окружающей среды только этой весной, начиная с 20 апреля, в столице будет высажено более 186 тысяч деревьев и кустарников.