Матвиенко призвала развивать семеноводство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Россия нуждается в развитии собственного семеноводства, сообщила журналистам в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, министерство сельского хозяйства России и академия сельхознаук должны заниматься этим вопросом и восстановить собственный семенной фонд. "У нас было очень развитое семеноводство, потеряли за 90-е годы, надо сейчас восстанавливать, наращивать темпы и переходить на собственные семена максимально возможно", — отметила Матвиенко.
Она добавила, что правительство России оказывало и будет в дальнейшем оказывать серьезную финансовую поддержку АПК. "Без этой поддержки не было бы таких темпов развития, таких результатов. Мы, сенаторы, отслеживаем, когда принимается бюджет, сколько средств выделяется на сельское хозяйство. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина в этом году объем финансовой поддержки (составит) не меньше прошлого года, а даже выше", — сказала она.
Как отметила Матвиенко, президентом поставлена задача к 2020 году полностью обеспечить потребность в сельхозпродукции за счет собственного производства. "Что касается овощей, которые выращиваются в закрытом грунте, сегодня мы лишь на 50% обеспечиваем собственные потребности, и по расчетам министерства сельского хозяйства, чтобы полностью обеспечить жителей нашей страны круглогодичной тепличной продукцией, нужно построить еще не менее 1,5 тысячи гектар теплиц", — сказала она.