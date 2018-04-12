Россияне стали чаще выбирать аудио- и электронные книги, показал опрос

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россияне стали чаще делать выбор в пользу электронных книг: по данным исследовательской компании Kantar TNS, в России 35% активных читателей бумажных книг также слушают аудиокниги и читают электронные. Кроме того, по данным сервиса "ЛитРес", в 2017 году электронных книг было продано на 72% больше, чем в предыдущем.

"По данным сервиса "ЛитРес", в 2017 году было продано на 72% больше книг в электронном формате, чем годом ранее", — говорится в сообщении издательской группы Эксмо-АСТ.

Растет популярность и аудиокниг: по данным сервиса "ЛитРес: Слушай!", 2/3 пользователей слушают аудиокниги каждый день. Самыми активными слушателями аудиокниг оказались женщины (52%) и мужчины (48%) в возрасте 35-44 лет. Согласно данным Kantar TNS, в России 35% активных читателей бумажных книг также слушают аудиокниги и читают электронные книги.

"Электронные и аудиокниги сегодня в тренде во всем мире, ведь эти форматы как нельзя лучше соответствуют ритму жизни современного человека. Порядка 84% активных читателей предпочитают как бумажные, так и электронные и аудиокниги. Новые форматы стали точкой роста книжного рынка, и мы инвестируем значительные ресурсы в развитие этого направления", — приводит пресс-служба слова гендиректора группы компаний "ЛитРес" Сергея Анурьева.

Отмечается, что чаще всего россияне слушают аудиокниги в жанре нон-фикшн – работы в области популярной психологии, бизнеса, саморазвития. Также востребованы произведения в таких жанрах, как фэнтези и фантастика. Самыми востребованными жанрами среди читателей электронных книг являются детективы, фантастика и современная проза.

Для исследования были опрошены свыше тысячи россиян в возрасте от 18 до 50 лет, которые читают книги хотя бы один раз в неделю.