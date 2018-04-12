Милонов предложил обязать мигрантов покупать страховку при въезде в Россию

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Член думского комитета по международным делам, депутат от "Единой России" Виталий Милонов считает, что нужно обязать мигрантов при въезде в Россию оплачивать страховку, которая покрывала бы возможные расходы на медицинскую помощь или транспортные расходы в случае депортации за нарушение законодательства.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов выступил с законодательной инициативой об электронном идентификаторе для каждого мигранта.

"Как вариант — лучше не браслеты на них надевать, а обязательно, чтобы на въезде каждый мигрант оплачивал страховку, которая покрывала бы коммерческую, медицинскую помощь, в том числе женщины должны оплачивать коммерческие родильные дома", — сказал Милонов на пресс-конференции.

Он пояснил, что тем самым мигрант должен показать, что не ляжет "ярмом на наши плечи". "Получается, что эти мигранты настаивают, чтобы их детей отправляли в детские сады, школы, и все это ложится на плечи бюджета", — добавил парламентарий.

По его мнению, такая оплата мигрантом должна включать "даже потенциальные расходы на транспорт в случае нарушений (в случае депортации)".