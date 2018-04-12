Кемеровчане собирают подписи в защиту пожарного, тушившего ТЦ

НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Жители Кемеровской области начали сбор подписей в защиту начальника пожарного звена Сергея Генина, которому предъявлено обвинение в халатности при тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека.
"Пожарные, которые сделали своим долгом спасение других, оказываются под следствием за действия, которые, возможно, предотвратили еще более массовую трагедию, а не те сволочи, которые наживались на безопасности посетителей, те, кто закрывал глаза на нарушения пожарной, да и наверняка всех остальных техник безопасности", — говорится в тексте петиции, размещенной на сайте change.org.
Автор петиции просит найти "настоящих виновников произошедшего". За 21 час с момента опубликования обращение подписали уже почти 5,3 тысячи человек.
Ранее СК РФ сообщал, что задержанному начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, Генин при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время. В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. Накануне следствие собиралось ходатайствовать о мере пресечения для Генина.
По Уголовному кодексу РФ пожарному грозит до семи лет тюрьмы. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, следствию надо понять, насколько действия обвиняемого соответствовали ведомственным инструкциям — если в этом отношении проблем нет, то и оснований для преследования тоже нет. В МЧС РФ уверены, что Генин действовал строго по уставу.
В результате пожара в ТЦ 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.