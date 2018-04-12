В российских детсадах за 2017 год создали более 100 тысяч мест

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 100 тысяч мест было создано в российских детских садах в 2017 году, доступность дошкольного образования в стране приблизилась к показателю в 100%, сообщается на сайте министерства образования и науки РФ в материале по итогам работы ведомства за прошедший год.

"В 2017 году создано более 100 тысяч дополнительных мест в детских садах. По состоянию на декабрь 2017 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 98,9%", — говорится на сайте.

Сообщается, что в семи субъектах РФ этот показатель не достигает отметки в 95%. К их числу, согласно материалу, относятся Ингушетия (70,3%), Дагестан (81,8%), Крым (83%), Бурятия (92,5%), Тыва (93,4%), Забайкальский край (94,4%) и Северная Осетия – Алания (94,7%). В материале отмечается, что Минобрнауки ведет адресную работу с этими регионами.