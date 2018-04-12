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Общество

ВЦИОМ узнал отношение россиян к олигархам

Сюжет:
"Общественные мнения" (351)
12:1412.04.2018
(обновлено: 13:33 12.04.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПредприниматель Роман Абрамович. Архивное фотоПредприниматель Роман Абрамович. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Подавляющее большинство (94%) россиян считают, что олигархи из России никуда не делись, несмотря на радикальные перемены в политическом строе и экономическом укладе, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков заявил об отсутствии олигархов в России‍
По данным опроса, положительный ответ на вопрос "Как вы считаете, в России есть олигархи или нет?" дали 94% респондентов, 3% считают, что олигархов в стране нет, еще 3% затруднились ответить.

В рамках опроса участников попросили назвать до пяти фамилий российских олигархов. Самым узнаваемым оказался Роман Абрамович (15%), второе место занял Олег Дерипаска (8%), третье — Михаил Прохоров (7%). Также в десятку попали Владимир Потанин (4%), Анатолий Чубайс (4%), Алексей Миллер (4%), Алишер Усманов (4%), Борис Березовский (3%), Игорь Сечин (3%) и Михаил Ходорковский (2%).

Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Респондентам также задали вопрос: "Вы слышали или не слышали слово "олигарх"? Если слышали, то скажите, пожалуйста, по вашему мнению, кто такие олигархи? Вы можете дать от одного до трех ответов". Согласно результатам, 52% россиян считают, что олигархами являются богатые люди (миллионеры или миллиардеры), по мнению 20% опрошенных, это люди, имеющие много незаконно нажитых средств, 14% полагают, что олигархи — богатые люди, имеющие влияние на политику. Еще 12% респондентов ответили, что это бизнесмены с большим доходом.

В завершение опроса респондентам задали вопрос: "По вашему мнению, олигархи приносят нашей стране больше пользы или больше вреда?". О том, что олигархи приносят больше вреда, заявили 44% опрошенных, 36% россиян думают, что пользы и вреда они приносят в равной мере. Затруднились ответить на вопрос 11% опрошенных, еще 9% считают, что олигархи приносят стране больше пользы.

Опрос проведен по инициативе "ВЦИОМ-Спутник" 7-8 апреля 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 2 тысяч респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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foxxxx-06
Как не назови олигарха в представлении народа он останется вором жуликом
12:23
12.04.2018
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Поручик Ржевский
это те олигархи, которых нет? и почему на фото поместили главу государственной компании?))
12:17
12.04.2018
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