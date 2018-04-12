ВЦИОМ узнал отношение россиян к олигархам

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Подавляющее большинство (94%) россиян считают, что олигархи из России никуда не делись, несмотря на радикальные перемены в политическом строе и экономическом укладе, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В рамках опроса участников попросили назвать до пяти фамилий российских олигархов. Самым узнаваемым оказался Роман Абрамович (15%), второе место занял Олег Дерипаска (8%), третье — Михаил Прохоров (7%). Также в десятку попали Владимир Потанин (4%), Анатолий Чубайс (4%), Алексей Миллер (4%), Алишер Усманов (4%), Борис Березовский (3%), Игорь Сечин (3%) и Михаил Ходорковский (2%).
В завершение опроса респондентам задали вопрос: "По вашему мнению, олигархи приносят нашей стране больше пользы или больше вреда?". О том, что олигархи приносят больше вреда, заявили 44% опрошенных, 36% россиян думают, что пользы и вреда они приносят в равной мере. Затруднились ответить на вопрос 11% опрошенных, еще 9% считают, что олигархи приносят стране больше пользы.
Опрос проведен по инициативе "ВЦИОМ-Спутник" 7-8 апреля 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 2 тысяч респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.