РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать мессенджер Telegram

12:1912.04.2018
21393358
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефонаМессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Роскомнадзор направил ходатайство с требованием немедленной блокировки мессенджера Telegram в случае, если суд удовлетворит иск ведомства. 

Мессенджер Telegram на экранах телефонов. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, кто пострадает от возможной блокировки Telegram
"Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства", — сказала представитель надзорного ведомства в Таганском суде Москвы.

Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать мессенджер из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования. По существу его начнут рассматривать 13 апреля. Сегодня прошел этап досудебной подготовки, на который юристы Telegram не пришли. 

Ранее стало известно, что Telegram привлечен к делу не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо. Тогда компания попросила суд перенести судебное заседание, назначенное на 12 апреля, на более позднее время, чтобы лучше ознакомиться с материалами. 

При этом представитель Telegram в суде Рамиль Ахметгалиев отметил, что это заседание — формальная стадия. "Алармировать и паниковать не надо", — сказал он.

В качестве другого заинтересованного лица к иску привлекли ФСБ.

Суть спора

Пользуетесь ли вы Telegram?
Результаты

  • 28.0%

    Да, постоянно

  • 12.8%

    Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки

  • 39.7%

    Не пользовался и не планирую

  • 19.5%

    А что это?
Все опросы
Голосовать
В начале апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила надзорное ведомство, что требования спецслужб не могут быть выполнены по техническим причинам — из-за архитектуры мессенеджера. В связи с этим 6 апреля служба подала иск в Таганский суд о блокировке Telegram в России.

При этом в Роскомнадзоре считают, что компания могла бы предоставить ФСБ ключи, если бы захотела. По словам главы ведомства Александра Жарова, любой мессенджер мог бы "изменить свою архитектуру" для того, чтобы соответствовать законодательству страны, в которой действует.

Он выразил мнение, что юристы Telegram лукавят. "В секретных чатах передать ключи невозможно, в открытых чатах это возможно", — пояснил он.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Ключевой интерес: сможет ли Россия заблокировать Telegram "одной кнопкой"
Силовики заявляют, что мессенджером активно пользуются террористы при координации своих атак, и потому требуют предоставить ключи шифрования. В частности экстремисты держали связь через Telegram при подготовке теракта в петербургском метро в прошлом году. В результате теракта погибли 15 человек.

В Telegram, в свою очередь, считают, что требования ФСБ "неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы". При этом в президентском Совете по правам человека заявляли, что по просьбе правозащитников Telegram "в кратчайшие сроки блокировал каналы и чаты с инструкциями по подготовке терактов", и призывали не ограничивать работу мессенджера.

Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
bonni2014w
Замечательно.
12:37
12.04.2018
ОтветитьНе отвечать
live4444
Господи, слов даже нет приличных. чтоб высказать мнение. Куда в инете не ткнешь одна порнуха, причем в свободном доступе, а они до мессенджера доколупались. Им же оленям популярно объяснили, что нет тех. возможности такой, ключи передать. Нет они лоси ломятся и ломятся.
12:32
12.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена