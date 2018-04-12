Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать мессенджер Telegram

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Роскомнадзор направил ходатайство с требованием немедленной блокировки мессенджера Telegram в случае, если суд удовлетворит иск ведомства.

"Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства", — сказала представитель надзорного ведомства в Таганском суде Москвы.

Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать мессенджер из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования. По существу его начнут рассматривать 13 апреля. Сегодня прошел этап досудебной подготовки, на который юристы Telegram не пришли.

Ранее стало известно, что Telegram привлечен к делу не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо. Тогда компания попросила суд перенести судебное заседание, назначенное на 12 апреля, на более позднее время, чтобы лучше ознакомиться с материалами.

При этом представитель Telegram в суде Рамиль Ахметгалиев отметил, что это заседание — формальная стадия. "Алармировать и паниковать не надо", — сказал он.

В качестве другого заинтересованного лица к иску привлекли ФСБ.

Суть спора

Пользуетесь ли вы Telegram? Да, постоянно

Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки

Не пользовался и не планирую

А что это? Результаты 28.0% Да, постоянно

12.8% Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки

39.7% Не пользовался и не планирую

19.5% А что это? Все опросы Голосовать

В начале апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила надзорное ведомство, что требования спецслужб не могут быть выполнены по техническим причинам — из-за архитектуры мессенеджера. В связи с этим 6 апреля служба подала иск в Таганский суд о блокировке Telegram в России.

При этом в Роскомнадзоре считают, что компания могла бы предоставить ФСБ ключи, если бы захотела. По словам главы ведомства Александра Жарова, любой мессенджер мог бы "изменить свою архитектуру" для того, чтобы соответствовать законодательству страны, в которой действует.

Он выразил мнение, что юристы Telegram лукавят. "В секретных чатах передать ключи невозможно, в открытых чатах это возможно", — пояснил он.

Силовики заявляют, что мессенджером активно пользуются террористы при координации своих атак, и потому требуют предоставить ключи шифрования. В частности экстремисты держали связь через Telegram при подготовке теракта в петербургском метро в прошлом году. В результате теракта погибли 15 человек.

В Telegram, в свою очередь, считают, что требования ФСБ "неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы". При этом в президентском Совете по правам человека заявляли, что по просьбе правозащитников Telegram "в кратчайшие сроки блокировал каналы и чаты с инструкциями по подготовке терактов", и призывали не ограничивать работу мессенджера.