МЧС предупредила о мошенниках, желающих нажиться на трагедии в Кемерово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Главное управление МЧС России по Свердловской области предупреждает о мошенниках, которые после крупного пожара в Кемерово под видом сотрудников министерства предлагают различные услуги по пожарной безопасности, сообщает ведомство в четверг.

Двадцать пятого марта в Кемерово произошел крупный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.

"Главное управление МЧС России по Свердловской области предостерегает население и руководителей объектов с массовым пребыванием людей от действий мошенников, которые под видом сотрудников МЧС России предлагают различные услуги по пожарной безопасности. Такие факты зарегистрированы в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе и в Свердло

вской области. В отношении злоумышленников проводятся оперативно-следственные мероприятия", — говорится в сообщении.

Масштабные проверки пожарной безопасности торгово-развлекательных центров злоумышленники начали использовать в корыстных целях. Они приходят в торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей, в жилые дома и, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывают системы противопожарной защиты помещений, а также путем вымогательства денег обещают "решить" вопросы пожарной безопасности объекта, отмечает ГУМЧС.

Ведомство уточняет, что проверки пожарного состояния торгово-развлекательных центров, инициированные Генеральной прокуратурой России после пожара в Кемерово, проводятся исключительно межведомственными группами, в составе которых в обязательном порядке находятся сотрудники прокуратуры и пожарного надзора МЧС России, иногда — представители органов власти.

"Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе "с крупной льготной скидкой для пенсионеров" сотрудники МЧС России не оказывают", — приводятся в сообщении слова заместителя начальника ГУМЧС России по Свердловской области Максима Пинчугова.