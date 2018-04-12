В Москве обновят почти три миллиона квадратных метров разметки

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Восстановление дорожной разметки после зимы началось в Москве, всего предстоит обновить 2,7 миллиона квадратных метров разметки, заявил журналистам начальник производственного комплекса "Разметка" ГБУ "Автомобильные дороги" Константин Алимов.

"Комплекс городского хозяйства приступил к восстановлению горизонтальной дорожной разметки на объектах города Москвы буквально на днях, 9 апреля. Мы выполняем работу по плановому восстановлению разметки, которая подстерлась за зимний период – зима была тяжелая. На данный момент работы ведутся по нанесению термопластика с помощью механизированного комплекса", — сказал он.

Алимов добавил, что сейчас разметку обновляют в том числе на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы, на Новом Арбате, Можайском шоссе, у объектов в центре города, в общественно-значимых местах, а также на МКАД. Он пояснил, что обновление разметки начинается в центре города, затем работы продвигаются в округа.

"Протяженность дорог в Москве — 4450 километров. Объем общей разметки составляет 2,7 миллиона квадратных метров. Представляете, какое это огромное поле. Работать нам предстоит очень горячо", — сказал Алимов, отметив, что в числе прочего предстоит нанести разметку на 20 тысячах пешеходных переходах.

Вся разметка в Москве, по его словам, наносится только пластичными материалами – термопластиком или холодным пластиком. Работы по восстановлению разметки в центре города и на магистралях должны быть выполнены до 31 мая в связи с проведением Чемпионата мира по футболу, остальную разметку, по словам Алимова, как правило, наносят к июлю.