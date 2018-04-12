Вертолеты МАЦ начинают полеты по выявлению подтоплений в Москве и области

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вертолеты Московского авиационного центра в четверг приступают к полетам по выявлению подтоплений на территории столицы и Подмосковья, сообщил РИА Новости в четверг представитель МАЦ.

"Сегодня Московский авиационный центр начинает специальные облеты по контролю паводковой обстановки на территории столицы и области", — сказал собеседник агентства.

По его словам, при обнаружении зон подтоплений пилоты будут незамедлительно передавать информацию в центр управления в кризисных ситуациях.