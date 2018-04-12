ГД приняла закон об усилении ответственности за нарушения при госзакупках

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на усиление уголовной ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

В частности, проектом предлагается ввести штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового за злоупотребления в сфере госзакупок, совершенные не должностными лицами из личной заинтересованности, если деяние повлекло крупный ущерб.

Уголовный кодекс также предлагается дополнить статьей о подкупе работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, которая предполагает введение штрафов до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа.

Кроме того, в статью 304 УК РФ предлагается внести изменение, предусматривающее штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет за провокацию подкупа в сфере госзакупок.

Как отмечается в пояснительной записке, на законопроект представлены положительные официальные отзывы правительства РФ и Верховного суда. "Недочеты юридико-технического характера, отмеченные Верховным судом Российской Федерации, устранены", — говорится в пояснительной записке.

Как сообщается в отзыве кабинета министров, расследование уголовных дел о вышеуказанных преступлениях предлагается возложить на следователей Следственного комитета России.