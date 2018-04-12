В Московском зоопарке проснулись сурки

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Степные сурки, или байбаки, живущие в московском зоопарке, проснулись от зимней спячки, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка в четверг.

"Седьмого апреля от продолжительного зимнего сна очнулись степные сурки, или байбаки. В общей сложности животные проспали более пяти месяцев, и сейчас они активно исследуют свой вольер, проверяют, что изменилось на их территории, а также постепенно начинают возвращаться к своему обычному распорядку дня и режиму питания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основу рациона зверьков составляет молодая зеленая трава, также они едят овощи, корни и луковицы растений. Кроме того, время от времени животные получают специальные витаминные добавки.

По словам директора зоосада Светланы Акуловой, сурки перенесли зиму без каких-либо проблем и сейчас чувствуют себя хорошо, с каждым днем становясь все более активными.

"Спят сурки очень глубоко, почти беспробудно. В это время у них во много раз снижается частота сердцебиений и дыхания, замедляются все обменные процессы, а температура тела уменьшается до 8 градусов. Вопреки расхожему мнению, из спячки они выходят вовсе не тощими: безусловно, зверьки тратят большую часть запасов жира за зиму, однако сейчас они по-прежнему весьма упитанные, и уже готовы снова активно отъедаться. Совсем скоро гости зоопарка смогут наблюдать за тем, как сурки самозабвенно роют новые норы и обновляют старые, успевшие слегка осыпаться за время холодов. Кстати, продолжительность спячки сурков зависит не столько от температуры, сколько от количества снега: пока сугробы не растаяли, эти хитрые зверьки на поверхность не выйдут", — рассказала она.

В пресс-службе напомнили, что в столичном зоосаде содержится три сурка (две самки и один самец), которых можно увидеть в открытом вольере рядом со слоновником на Старой территории. Зверьки наиболее активны в дневное время суток, а вот с наступлением темноты укрываются в своих норах.