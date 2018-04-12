Юристы Telegram не пришли в суд на начало процесса о блокировке

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Представители Telegram в четверг не пришли в суд на досудебную подготовку по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Представители Telegram не явились на заседание", — констатировала судья Юлия Смолина.

В начале апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор, что требования ФСБ не могут быть выполнены по техническим причинам — из-за архитектуры мессенеджера. В минувшую пятницу служба подала иск в Таганский суд о блокировке Telegram в России.