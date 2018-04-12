Почти 130 населенных пунктов в регионах России подтоплены паводком

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Около 130 населенных пунктов подтоплены паводковыми водами в 29 регионах пяти федеральных округов страны, 24 из них в Центральной России отрезаны из-за подтопления мостов и автодорог, сообщает в четверг МЧС РФ.

"На территории РФ остаются подтопленными 129 населенных пунктов, 718 жилых домов с населением 1851 человек, 6144 приусадебных участка, 131 низководный мост и 43 участка автодорог", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, из опасных зон эвакуированы почти 1,2 тысячи человек, 112 из которых находятся в пунктах временного размещения, остальные — у родственников и знакомых.

"В результате подтопления мостов и участков автодорог оказались отрезанными 24 населенных пункта (Калужская, Воронежская, Московская, Тульская, Ярославская и Рязанская области), к которым организованы 24 лодочные переправы. Жизнедеятельность населения не нарушена, организовано противопожарное прикрытие", — отмечает ведомство.

Всего к ликвидации последствий подтоплений в регионах РФ привлечены более 5 тысяч человек и 1,8 тысячи единиц техники, в том числе 186 плавсредств.