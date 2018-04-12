"Тотальный диктант" в Приморском океанариуме совместят с шоу дельфинов

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Акцию "Тотальный диктант" проведут в этом году и в Приморском океанариуме, одновременно там начнется и шоу дельфинов, рассказал журналистам дальневосточный координатор акции Вячеслав Беляков.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом.

"Есть такая площадки, как Приморский океанариум. Это единственный океанариум в мире, в котором напишут "Тотальный диктант". Там есть ещё, кстати, места. В океанариуме одновременно с тотальным диктантом начинается шоу дельфинов. Дельфины тоже попробуют что-нибудь написать под диктовку. Текст им точно продиктуют", — сообщил Беляков.

"Тотальный диктант-2018" пройдет 14 апреля. Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.