"Тотальный диктант" в Приморском океанариуме совместят с шоу дельфинов

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Акцию "Тотальный диктант" проведут в этом году и в Приморском океанариуме, одновременно там начнется и шоу дельфинов, рассказал журналистам дальневосточный координатор акции Вячеслав Беляков.
"Есть такая площадки, как Приморский океанариум. Это единственный океанариум в мире, в котором напишут "Тотальный диктант". Там есть ещё, кстати, места. В океанариуме одновременно с тотальным диктантом начинается шоу дельфинов. Дельфины тоже попробуют что-нибудь написать под диктовку. Текст им точно продиктуют", — сообщил Беляков.
"Тотальный диктант-2018" пройдет 14 апреля. Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.