"Тотальный диктант" 14 апреля напишут в космосе

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Акция "Тотальный диктант" в этом году во второй раз пройдет в космосе, рассказала на пресс-конференции во Владивостоке руководитель проекта Ольга Ребковец.

"В этом году во второй раз "Тотальный диктант" будет написан в космосе", — сказала Ребковец. Она включила запись обращения космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Олега Артемьева, которые рассказали, что будут участвовать в акции.

"В 2014 году Артемьев в первый раз был на МКС и в первый раз написал там диктант. В этом году он полетел снова, видимо, для того, чтобы написать там диктант", — пошутила Ребковец.

По ее словам, всего "Тотальный диктант-2018" напишут в 1021 населённом пункте 76 стран. В этом году есть несколько новых, в том числе Катар и Сирия. Кроме того, диктант пройдет в Омске в колонии номер 3, а также на трех рейсах S7. На рейсе Владивосток- Новосибирск будет диктовать сама Ребковец, на рейсе Новосибирск-Москва — ведущая ГТРК Евгения Дергачева, на рейсе Москва-Рим будет диктовать телеведущая Алла Михеева, отметила Ребковец.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.

Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.