Роспотребнадзор рассказал о завышении цен в гостиницах перед ЧМ-2018

Инсталляция с символикой чемпионата мира по футболу-2018

Инсталляция с символикой чемпионата мира по футболу-2018

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В гостиницах перед чемпионатом мира по футболу выявлен 561 случай завышения цен, сообщили в Роспотребнадзоре.

По состоянию на 9 апреля проверены 12,4 тысячи объектов размещения гостей в городах, где будут проводиться соревнования чемпионата мира по футболу.

"В целом был выявлен 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 22 случая) и 113 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проведено 1184 внеплановых проверок, возбуждено в общей сложности 1499 дел об административных правонарушениях, в суд поданы 173 иска. Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила около шести миллионов рублей.

Уточняется, что ведомством также выдано 187 предостережений. Суды приняли два положительных решения в пользу Роспотребнадзора в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Волгоградской области заключено два мировых соглашения.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.