Собянин выступил против массового жилищного строительства вдали от МКАД

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что он против массового жилищного строительства на присоединённых территориях вдалеке от МКАД.
Кроме того, по его словам, массовая застройка вдалеке от старых границ Москвы могла бы привести к транспортным и экологическим проблемам.
Собянин также отметил, что резкое падение цен на жильё в Москве привело бы к массовому притоку населения из других регионов.
"Я боюсь, Москва сгенерировала бы такой приток людей, с которым бы не справилась. Стоимость жилья, дефицит сдерживают эти потоки", — сказал он.