Роскомнадзор рассказал о последствиях блокировки доменов Google из-за Zello

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал технологические домены Google, которые использовало заблокированное в РФ приложение-мессенджер Zello; блокировка доменов Googlе не повлияет на работу других сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"После того как компания Amazon прекратила сотрудничество с Zello, данное приложение с 30 марта начало использовать технологические ресурсы Google (содержат служебный контент собственных ресурсов Google, а также ресурсы для сторонних сайтов — ред.). На текущий момент заблокировано 286 IP и 285 доменов, принадлежащих Google и используемых для работы Zello", — сказал представитель службы.

В Роскомнадзоре заверили, что блокировка доменов Google не повлияет на работу других сервисов.

В апреле 2017 года Роскомнадзор ограничил доступ к Zello на территории России, поскольку компания не предоставила вовремя сведения для включения в реестр организаторов распространения информации.

Zello — приложение-рация, позволяющее пользователям мгновенно отправить аудиосообщение другу или группе.