Глава Аргентины хочет приехать в Нижний Новгород на матч Аргентина-Хорватия

НИЖНИЙ НОВГОРОД 11 апр — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри планирует посетить игру сборной своей страны с Хорватией на Чемпионате мира по футболу, сообщил журналистам глава Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи с послом Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио в среду.

В Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала, в том числе матч с участием сборной Аргентины: 21 июня на стадионе "Нижний Новгород" сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии.

"Для нас очень важно, что матч с участием Аргентины планирует посетить президент страны Маурисио Макри, и мы должны сделать все, чтобы его пребывание здесь оставило самые благоприятные впечатления", — заявил Никитин.

По его словам, в прошлом году Нижегородскую область посетило всего 135 туристов из Аргентины. В этом году ожидается более пяти тысяч туристов.

В свою очередь, посол Аргентины в России, который посетил Фан-зону FIFA на площади Минина, тренировочную площадку на Мещере и стадион "Нижний Новгород", отметил, что, по его мнению, город готов к чемпионату.

"Я бы уже завтра вышел играть, но, боюсь, что вы ждете Месси, а не меня", — пошутил Лагорио.

Он сообщил, что уедет из Нижнего Новгорода "довольным и совершенно спокойным за то, как тут все пройдет" и попросил нижегородцев запастись терпением для встречи аргентинских болельщиков.

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