Московские "мажоры" похвастались ездой в подземном переходе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Водитель проехал по подземному пешеходному переходу у железнодорожной платформы Петровско-Разумовское в Москве. Видео опубликовано на странице majorka_777 в Instagram.

На ролике видно, как машина заворачивает в переход и объезжает расступающихся пешеходов. Водитель просит их "подвинуться", а снимающий видео пассажир говорит, что путь сократили "по необходимости".

Публикация от M A J O R K A ♛ ғɪʀsᴛ ᴀɴᴅ ᴏɴʟʏ (@majorka_777_) 10 Апр 2018 в 9:27 PDT

В аккаунте majorka_777 неоднократно публиковались ролики с нарушениями ПДД. Ранее там появлялись видео с выездом машин на встречные полосы и тротуары, а также гонками по московским улицам. Пользователи соцсетей приписывают авторство страницы представителям "золотой молодежи".