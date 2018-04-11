Владимир Узун: необходима программа цифровой модернизации российских школ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские школы нуждаются в программе цифровой модернизации, которая позволит создать образовательную среду, соответствующую современным запросам на рынке труда, считает президент ГК "Просвещение" Владимир Узун.
"Это стимулирует развитие образования в нашей стране. Начинать преобразования, на мой взгляд, следует со старшей школы — там сейчас учатся 3,5 миллиона ребят", — приводит слова Узуна пресс-служба "Просвещения".
По его мнению, без участия бизнеса в этом процессе не обойтись. "Инвестированные государством средства в размере более 2 триллионов рублей с помощью бизнеса можно увеличить практически вдвое", — считает Узун.
Он отметил, что с целью разработки такой программы уже создана рабочая группа при поддержке министерства финансов, министерства экономического развития, ВШЭ, банка ВТБ и ГК "Просвещение". "Уже готовы финансовые модели и дорожные карты для этих проектов. Самое главное, выявлены барьеры, которые мешают частному бизнесу инвестировать в образовательную отрасль. Намечены конкретные меры, которые помогут их устранить", — процитировали в пресс-службе слова Узуна.