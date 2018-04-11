В Кузбассе примут закон для распределения пожертвований после пожара в ТЦ

НОВОСИБИРСК, 11 апр – РИА Новости. Власти Кемеровской области приступили к разработке специального областного закона о распределении между семьями погибших и пострадавшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" поступивших в адрес региона пожертвований, сообщил РИА Новости представитель правительства Кузбасса.

"Планируется принятие специального закона. Сейчас он находится в стадии разработки. Точных сроков пока нет", — сказал собеседник агентства. По данным на 11 апреля, главное финансовое управление Кемеровской области на специальный счет для пожертвований получило уже более 152 миллионов рублей.

Представитель областного правительства отметил, что средства, поступившие в региональное отделение Российского красного креста и Кемеровскую епархию, будут распределяться этими организациями самостоятельно. Региональный закон к ним не будет иметь отношения.

По данным департамента социальной защиты населения Кемеровской области, на 11 апреля практически завершены выплаты членам семей погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Деньги перечислены из федерального бюджета в отношении 57 погибших и 40 пострадавших, из областного бюджета — в отношении 60 погибших и 40 пострадавших.

Как сообщалось, семьи погибших при пожаре должны получить официально объявленные выплаты в размере 5 миллионов рублей (по 1 миллиону от федеральных властей и властей региона, по 3 миллиона от компании-собственника ТЦ). Пострадавшие получат из федерального и областного бюджетов по 200 и 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных ранений.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.