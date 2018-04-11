В ГИБДД рассказали, где в Москве чаще всего происходят опасные аварии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Наибольшее количество "очагов аварийности", где чаще всего происходят опасные ДТП в Москве, находятся на МКАД и Дмитровском шоссе, заявил на пресс-конференции начальник столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.

"Места концентрации дорожных происшествий, это так называемые очаги аварийности. Это участок дорожной сети, на котором происходит два и более ДТП с пострадавшими, протяженностью 400 метров. Преобладает, конечно, МКАД, достаточно высокая активность, и Дмитровское шоссе", — сказал Коваленко.

Основные причины дорожных происшествий на магистралях, по его словам — это превышение скорости, виды дорожных происшествий — в основном, столкновения.