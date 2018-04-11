Москва сравнялась с Германией и Швецией по уровню смертности на дорогах

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Смертность на дорогах Москвы находится на уровне стран-лидеров по безопасности дорожного движения — Германии и Швеции, заявил на пресс-конференции начальник столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.
Начальник ГАИ Москвы в подтверждение своих слов привёл статистические данные: так называемый показатель социального риска (количество погибших на 100 тысяч населения) составил 4 человека по итогам 2017 года. На презентации, которую показал Коваленко журналистам, аналогичный показатель у Германии — 3,9, у Швеции — 2,7.
Он заверил, что на достигнутом ведомство не будет останавливаться и будет стремиться к нулю погибших в соответствии с принятой Стратегией по безопасности дорожного движения.