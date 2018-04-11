Москва сравнялась с Германией и Швецией по уровню смертности на дорогах

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Смертность на дорогах Москвы находится на уровне стран-лидеров по безопасности дорожного движения — Германии и Швеции, заявил на пресс-конференции начальник столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.

"Мы выглядим на фоне Германии и Швеции неплохо, я имею в виду Москву. Фактически мы идём либо на уровне этих стран, либо где-то некоторые страны опережаем достаточно неплохо. Ничем мы не отличаемся в плане безопасности от ведущих европейских стран. Это при том, что уровень автомобилизации у нас, безусловно, растёт", — сказал Коваленко.

Начальник ГАИ Москвы в подтверждение своих слов привёл статистические данные: так называемый показатель социального риска (количество погибших на 100 тысяч населения) составил 4 человека по итогам 2017 года. На презентации, которую показал Коваленко журналистам, аналогичный показатель у Германии — 3,9, у Швеции — 2,7.

"Средняя цифра по Российской Федерации составляет 13. Мы рассчитываем к 2024 году по стране — 4. Москва фактически на этом этапе задачу по социальному риску выполнила", — отметил Коваленко.

Он заверил, что на достигнутом ведомство не будет останавливаться и будет стремиться к нулю погибших в соответствии с принятой Стратегией по безопасности дорожного движения.