В ГИБДД заверили, что будут наказывать "мажоров" на московских дорогах

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Нетерпимость сотрудников ГАИ к хамскому поведению представителей "золотой молодёжи" на дорогах Москвы сохраняется и по сей день, реакция на их "подвиги" была и будет жесточайшей, заявил на пресс-конференции начальник столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.
"Безусловно, резонанс в обществе вызывает откровенное пренебрежение ПДД, хамство на дороге, все это выкладывается в основном в сеть Интернет, а потом (автор) ждет реакции на свой ролик. Реакция будет жесточайшая, ничего не изменилось", — сказал Коваленко.
"В 7 утра я провожу, так называемый, прием дежурства, на котором присутствуют все мои заместители и дежурная часть. Один из вопросов касается того, что было в прессе хорошего или плохого о Госавтоинспекции. Если есть негативный материал, назначается служебная проверка с принятием мер к виновному, устанавливаются время, место, обстоятельства происшествия", — сказал Коваленко.
По его словам, такая проверка проводится по каждому факту.
"Это все равно негодяи, это человек, который нарушил правила, наплевал на всех, выложил этот ролик и ждет реакцию. Отношение будет жесточайшее в любое время", — резюмировал Коваленко.