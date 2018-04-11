В ГИБДД заверили, что будут наказывать "мажоров" на московских дорогах

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Нетерпимость сотрудников ГАИ к хамскому поведению представителей "золотой молодёжи" на дорогах Москвы сохраняется и по сей день, реакция на их "подвиги" была и будет жесточайшей, заявил на пресс-конференции начальник столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.

Прошлый начальник столичной полиции Анатолий Якунин занял жесткую позицию по отношению к стритрейсерам и представителям "золотой молодёжи", которые нарушают правила дорожного движения. После резонансных "гонок с полицией" сына топ-менеджера ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова и его друзей, Якунин поручил своим подчинённым, включая главу ГАИ Москвы Коваленко жёстко пресекать подобные инциденты. Однако "золотая молодежь" и сегодня продолжает выкладывать видеозаписи с нарушениями ПДД в социальные сети, которые получают резонанс в обществе

"Безусловно, резонанс в обществе вызывает откровенное пренебрежение ПДД, хамство на дороге, все это выкладывается в основном в сеть Интернет, а потом (автор) ждет реакции на свой ролик. Реакция будет жесточайшая, ничего не изменилось", — сказал Коваленко.

Он сообщил, что после того, как в соцсетях или прессе появляется подобная информация, на следующее утро назначается служебная проверка.

"В 7 утра я провожу, так называемый, прием дежурства, на котором присутствуют все мои заместители и дежурная часть. Один из вопросов касается того, что было в прессе хорошего или плохого о Госавтоинспекции. Если есть негативный материал, назначается служебная проверка с принятием мер к виновному, устанавливаются время, место, обстоятельства происшествия", — сказал Коваленко.

По его словам, такая проверка проводится по каждому факту.

"Это все равно негодяи, это человек, который нарушил правила, наплевал на всех, выложил этот ролик и ждет реакцию. Отношение будет жесточайшее в любое время", — резюмировал Коваленко.