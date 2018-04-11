Telegram не признали ответчиком в процессе о блокировке

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.

"Telegram является заинтересованным лицом, а не ответчиком, поскольку заявление рассматривается в особом производстве", — сказала Сухинина.

Пресс-секретарь не смогла уточнить, направлялись ли юристам Telegram уведомления о назначенном на 12 апреля судебном заседании. Представляющий интересы мессенджера адвокат Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что никаких извещений не получал.

В начале апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор, что требования ФСБ не могут быть выполнены по техническим причинам – из-за архитектуры мессенеджера. В минувшую пятницу служба подала иск в Таганский суд о блокировке Telegram в России.