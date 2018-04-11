ОНФ составит дорожную карту по ликвидации городских свалок

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" по итогам мониторинга городских свалок в России составит дорожную карту по их ликвидации, сообщила пресс-служба ОНФ.
Он уточнил, что сейчас на "Интерактивной карте свалок" ОНФ отмечено 16 707 объектов незаконного складирования отходов, либо других нарушений санитарного состояния региона. Из них ликвидированы 7 532 свалки.
"Остальные находятся в работе активистов и органов власти. При этом мы можем отметить, что около 80% всех заявок, отмеченных на "Интерактивной карте свалок", расположено на территории населенных пунктов", — добавил координатор проекта ОНФ.
По его словам, активисты ОНФ не только проведут анализ всех выявленных свалок на территории городских поселений, но и составят планы-графики по их ликвидации и рекультивации.
"Без сомнения, наиболее серьезными проблемами, отмеченными на интерактивной карте, являются устаревшие мусорные полигоны, которые мы, в том числе, можем наблюдать вблизи подмосковных Волоколамска, Коломны, Клина и других городов. Решение проблемы мусорных полигонов требует не только активной работы общественности и муниципалитетов, но и, в некоторых случаях, вмешательства региональных и федеральных органов власти", — заключил Гутенев.