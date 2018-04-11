Патрушев предложил собрать блогеров-патриотов в "интернет-дружины"

ЧЕРКЕССК, 11 апр — РИА Новости. Институт так называемых "интернет-дружинников" из числа активных блогеров надо создать в России, чтобы усилить "работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи", считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он призвал шире вовлекать молодежь в патриотические проекты, используя для этого официальные интернет-ресурсы региональных и местных властей.

"Следует также в работе патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи более активно использовать возможности общественных организаций, продумать в рамках волонтерского движения меры по созданию института так называемых "интернет-дружинников", привлекая для этого активных пользователей интернета из числа блогеров", — заявил Патрушев на совещании в Черкесске.