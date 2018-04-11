Суд принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке Telegram

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram, сообщили РИА Новости в суде.

Карточка дела появилась в базе суда. Хотя в ней не указан ответчик, в пресс-службе подтвердили, что это именно иск о блокировке Telegram.

"Дело зарегистрировано", — сказано в карточке.

Иск подан в порядке гражданского судопроизводства, дело расписано судье Юлии Смолиной, следует из карточки.

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.