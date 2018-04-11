Регионы накопили более 64 миллиардов рублей на случаи ЧС

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Общий объем накопленных финансовых резервов в регионах России на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в четвертом квартале 2017 года увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем на 31% и превысил 64 миллиарда рублей, сообщает МЧС РФ.
Самый большой резерв финансов на случай ЧС имеет Москва (36,3 миллиарда рублей или 56,4% от суммарного объема по стране). Далее следуют Ростовская область (4,7 миллиарда рублей), Башкирия (2,7 миллиарда рублей), Татарстан (2,2 миллиарда рублей) и Краснодарский край (1,8 миллиарда рублей). Наименьшими денежными запасами располагают Еврейская автономная область (1,4 миллиона рублей), Брянская (5 миллионов рублей), Кировская (6,7 миллиона рублей) и Псковская области (7 миллионов рублей), а также Приморский край (8 миллионов рублей).
Подчеркивается, что финансовые резервы в размере до 10 рублей на человека сейчас имеют шесть субъектов РФ, от 10 до 30 рублей – 11 регионов, а от 30 до 100 рублей – 29 субъектов.
По данным МЧС РФ, в четвертом квартале 2017 года российские регионы израсходовали из резервных фондов на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС и оказание материальной помощи пострадавшему населению почти 3,6 миллиарда рублей.