В Москве помоют подстанцию "Никитская", ставшую объектом стрит-арта

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Энергетики "МОЭСК" приступили к работам по приведению энергообъектов Москвы в порядок, 12 апреля в рамках месячника по благоустройству сотрудники компании вымоют подстанцию "Никитская" и обновят рисунок, выполненный на ней известными художниками стрит-арта, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Энергетики Комплекса городского хозяйства Москвы подгонят вышку, чтобы вымыть фасад подстанции 110 киловатт "Никитская" и обновить на ней рисунок. Эта подстанция, расположенная в центре Москвы в Большом Кисловском переулке, — объект стрит-арта", — говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, в 2016 году, в рамках II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера", фасад "Никитской" преобразился — на нем появилось монументальное граффити известных уличных художников Павла Мо и Паши Каса.

"Произведение уличных художников гармонично вписалось в городской пейзаж, и территория возле подстанции стала излюбленным местом для фото- и видеосъемок москвичей и гостей столицы, поэтому энергетики с особым вниманием следят за ее состоянием", — отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что питающий центр, обеспечивающий электроснабжение Государственного академического Большого театра, Малого театра, Ленкома, театра имени Вахтангова и Новой оперы, тоже стал объектом культуры.

На другом энергообъекте – типовой трансформаторной подстанции, каких на обслуживании филиала "Московские кабельные сети" свыше 15 тысяч, – будут проведены покрасочные работ. Это стандартная подстанция типа БКТПу 2х630 расположена в московском дворе одного из спальных районов столицы, добавили в комплексе.