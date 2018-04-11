Глава Ростехнадзора объяснил, почему ведомство не проверяет торговые центры

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ростехнадзор не проводит проверки эксплуатации торгово-развлекательных центров, однако генпрокуратура может привлечь специалистов ведомства к подобным проверкам, сообщил в интервью РИА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

"В связи с трагедией в Кемерово, мы столкнулись с публикациями в СМИ, из которых возникло непонимание, чем занимается наше ведомство. Ростехнадзор осуществляет государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также сооружений, строительство и реконструкция которых финансируется за счет федерального бюджета", — напомнил Алешин.

"Все остальное – дома, спортивные объекты, торговые и развлекательные центры – относятся к компетенции региональных строительных надзоров, госстройнадзоров, которые подчиняются органам власти субъектов РФ", — продолжил он. При этом Алешин отметил, что генпрокуратура РФ может привлечь специалистов Ростехнадзора к любым проверкам, которые посчитает нужными. В результате таких проверок выходит акт прокуратуры, а не Ростехнадзора, подчеркнул глава ведомства.

"Это случается часто. К примеру, совсем недавно началась проверка московского метрополитена. Нас попросили выделить специалистов по работе эскалаторов и подъемных сооружений. Естественно, у нас такие специалисты есть, мы их предоставляем. Они дадут свое экспертное мнение на соблюдение требований безопасности", — сказал он.

В прошлую пятницу генпрокуратура РФ сообщила, что создала межведомственную рабочую группу по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. По данным надзорного ведомства, в состав группы войдут сотрудники различных подразделений Генеральной прокуратуры РФ, а также представители МЧС России, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, общероссийских общественных организаций "Всероссийское добровольное пожарное общество" и "Российский союз спасателей".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.