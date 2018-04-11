На автодорожной арке моста в Крым началась укладка асфальтобетона

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Строители рассчитывают в течение нескольких дней завершить укладку асфальтобетона на автодорожной арке моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Укладка выполняется в два этапа: нижний слой уже закончили, верхний уложат после технологического перерыва.

"Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая – около 4,5 тысячи квадратных метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно 5-6 часов. Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за 5-6 часов укладываем верхний слой" — рассказал заместитель гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.

Толщина покрытия на всех участках моста составит одиннадцать сантиметров. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность пролета нанесли слой гидроизоляции.

Строители уже установили на арочном пролете все 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения – барьерное ограждение. Ограждение на разделительной полосе смонтируют после укладки асфальтобетона, а затем нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение уже в мае.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>