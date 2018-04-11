На автодорожной арке моста в Крым началась укладка асфальтобетона

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Строители рассчитывают в течение нескольких дней завершить укладку асфальтобетона на автодорожной арке моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая – около 4,5 тысячи квадратных метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно 5-6 часов. Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за 5-6 часов укладываем верхний слой" — рассказал заместитель гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.
Толщина покрытия на всех участках моста составит одиннадцать сантиметров. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность пролета нанесли слой гидроизоляции.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение уже в мае.
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