Центр стратегических разработок предложил ключевые приоритеты развития

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил стратегию развития России до 2024 года по семи ключевым направлениям, говорится в материалах ЦСР "Стратегия развития страны 2018-2024", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Последние годы мы живем хуже, чем могли бы, отстаем по качеству жизни. Наша экономика растет медленнее, чем могла бы. Потенциал страны и ее жителей раскрывается не в полной мере. Мы можем лучше. Для этого стране нужны четкие цели и стратегия развития. Если составить план действий и неукоснительно придерживаться его, то мы способны многое наверстать, достичь серьезного повышения качества жизни, которое будет обеспечено ростом обновленной экономики. Поэтому в следующие шесть лет мы предлагаем определить для себя семь главных приоритетов и начать действовать", — говорится в материалах ЦСР.
"Качественные образование и медицина, неограниченные возможности для предпринимательства и личной инициативы должны стать базовыми реализованными правами каждого гражданина страны. Отсюда первые два приоритета предлагаемой стратегии — "Важен каждый" и "Страна возможностей", — отмечают авторы доклада.
По их мнению, к 2024 году Россия должна стать "комфортной и привлекательной страной для каждого человека, готового и желающего трудиться".
"Раскрыв новые возможности граждан страны, поддержав их инициативы во всех сферах, в том числе в бизнесе и общественной деятельности, мы сможем перейти к новому качеству российской экономики. Она станет современной и технологичной, сможет на равных конкурировать с самыми развитыми странами мира. На это обращены следующие два приоритета нашей стратегии — "Технологическая революция" и "Ключевые позиции в мировой экономики", — говорится в документе.
В ЦСР заявляют, что "проанализировали слабые стороны прошлых стратегий и учли этот опыт", а также проработали все предлагаемые решения с профильными экспертами, государственными ведомствами и гражданами.
"Чтобы эта стратегия реализовалась, мы… предлагаем конкретный план трансформации госуправления, который позволит претворить стратегию в жизнь. Мы уверены, что стратегия не будет реализовываться, если меняться не начнет само государство, сама власть. Учитываем, что в стране есть миллионы активных, позитивных, предприимчивых, деятельных граждан, которые готовы меняться и менять мир вокруг себя к лучшему, которые ждут перемен и хотят действий", — подчеркивают авторы.