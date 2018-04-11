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Общество

Центр стратегических разработок предложил ключевые приоритеты развития

09:5011.04.2018
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкМосква. Архивное фотоМосква. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил стратегию развития России до 2024 года по семи ключевым направлениям, говорится в материалах ЦСР "Стратегия развития страны 2018-2024", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Пенсионеры в парке Сокольники. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Согласно материалам, эти направления — обеспечение достойного уровня жизни граждан, в том числе через качественное образование и медицину, предоставление каждому россиянину возможностей для предпринимательства и личной инициативы, защита населения от внешних и внутренних угроз, технологическая революция, достижение ключевых позиций в мировой экономике, развитие городов и регионов и совершенствование системы госуправления.

"Последние годы мы живем хуже, чем могли бы, отстаем по качеству жизни. Наша экономика растет медленнее, чем могла бы. Потенциал страны и ее жителей раскрывается не в полной мере. Мы можем лучше. Для этого стране нужны четкие цели и стратегия развития. Если составить план действий и неукоснительно придерживаться его, то мы способны многое наверстать, достичь серьезного повышения качества жизни, которое будет обеспечено ростом обновленной экономики. Поэтому в следующие шесть лет мы предлагаем определить для себя семь главных приоритетов и начать действовать", — говорится в материалах ЦСР.

Чиновники. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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По мнению авторов, здоровье и образование граждан, снижение бедности — это главные условия развития, а творческая инициатива людей, которые видят и используют новые возможности, — "основа будущего роста".

"Качественные образование и медицина, неограниченные возможности для предпринимательства и личной инициативы должны стать базовыми реализованными правами каждого гражданина страны. Отсюда первые два приоритета предлагаемой стратегии — "Важен каждый" и "Страна возможностей", — отмечают авторы доклада.

По их мнению, к 2024 году Россия должна стать "комфортной и привлекательной страной для каждого человека, готового и желающего трудиться".

"Раскрыв новые возможности граждан страны, поддержав их инициативы во всех сферах, в том числе в бизнесе и общественной деятельности, мы сможем перейти к новому качеству российской экономики. Она станет современной и технологичной, сможет на равных конкурировать с самыми развитыми странами мира. На это обращены следующие два приоритета нашей стратегии — "Технологическая революция" и "Ключевые позиции в мировой экономики", — говорится в документе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Для того чтобы добиться успеха, необходимо переосмыслить роль и механизмы государственного управления, полагают авторы стратегии, поэтому целых три приоритета "посвящены задаче превращения государственной машины из архаичной в передовую": это разделы "Государство для граждан", "Развитие городов и регионов", "Защита и справедливость".

В ЦСР заявляют, что "проанализировали слабые стороны прошлых стратегий и учли этот опыт", а также проработали все предлагаемые решения с профильными экспертами, государственными ведомствами и гражданами.

"Чтобы эта стратегия реализовалась, мы… предлагаем конкретный план трансформации госуправления, который позволит претворить стратегию в жизнь. Мы уверены, что стратегия не будет реализовываться, если меняться не начнет само государство, сама власть. Учитываем, что в стране есть миллионы активных, позитивных, предприимчивых, деятельных граждан, которые готовы меняться и менять мир вокруг себя к лучшему, которые ждут перемен и хотят действий", — подчеркивают авторы.

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