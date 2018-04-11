Роспотребнадзор поддержал новые предложения по запрету вейпов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор поддерживает предложения экспертного совета при правительстве по расширению списка запрещенных мест для использования электронных сигарет (вейпов), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее " Известия " сообщили, что экспертный совет при правительстве предложил расширить список запрещенных мест для использования электронных сигарет. Их намерены запретить в подъездах многоквартирных домов, заведениях общепита и учреждениях санитарно-курортного лечения. То есть в тех местах, где уже ограничено курение обычных табачных изделий. Предложения совета вошли в отзыв на законопроект Минпромторга о регулировании рынка вейпов, электронных сигарет и другой никотиносодержащей продукции.

"Роспотребнадзор концептуально поддерживает законодательные инициативы по распространению на электронные курительные изделия требований, аналогичных тем, что установлены для табачных изделий", — заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также добавили, что считают необходимым введение ограничений на курение табака и иных продуктов с использованием кальяна.

Ранее Минпромторг предложил ограничить использование вейпов в образовательных и медицинских учреждениях, спортивных и культурных объектах, зданиях органов власти. Заведения общепита и помещения жилых домов в этот список не попали, хотя курение обычных сигарет в этих местах запрещено.